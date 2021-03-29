الليث 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسناقش ملتقى " فرصة " الذي نظمته جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الليث, أهم التحديات التي تواجه توظيف الأيتام، وأبرز الفرص الوظيفية التي يتم تأهيل الأيتام على ضوئها، إضافة إلى الدورات التدريبية والاستشارات التي تشكل سلسلة متواصلة طوال العام.واستعرض الملتقى الذي اختتم أعماله اليوم, لوائح وسياسات الجمعية وبرامجها ومشاريعها المستقبلية والبرامج المجتمعية التي تُمكن الأيتام وأسرهم من الاستفاده منها، إضافة إلى تعريف المجتمع بمفهوم رعاية الأيتام من الناحية الشرعية، وضرورة تأهيلهم للحياة، والتعريف بدور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية، والعمل على تحديد الطرق والأساليب التي تعزز وتطور قدراتهم الذاتية، ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.// انتهى //18:40ت م0217