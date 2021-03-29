إسلام آباد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسشاركت سفينتا "عالمغير" و"عظمت" من القوات البحرية الباكستانية في تمرين بحري مشترك مع القوات البحرية القطرية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات البحرية الباكستانية في إسلام آباد اليوم أن السفينتين الباكستانيتين شاركتا في تمرين "أسد البحر ـ 2" مع القوات البحرية القطرية خلال زيارتهما لميناء حمد، فيما شارك من الجانب القطري وحدات من القوات البحرية القطرية، واشتمل التمرين على عرض عمليات مختلفة في البحر.وأضاف البيان أن قائد بعثة السفينتين الباكستانيتين عقد اجتماعات من المسؤولين في الجانب القطري استعرض خلالها التعاون بين القوات البحرية في البلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي والتعاون لضمان الأمن البحري في المنطقة.// انتهى //18:42ت م0219