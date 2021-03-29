المنامة 16 شعبان 1442 هـ الموافق29 مارس 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين اليوم, بمستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي, الذي يزرو المنامة حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.// انتهى //18:43ت م0221