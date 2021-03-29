مكة المكرمة١٦ شعبان ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١م واسسلم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه "اليوم" أول رخصة بناء في مخططات الإسكان بمكة المكرمة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لجميع المواطنين.وسلم معاليه رخصة البناء للمواطن رامي مؤمنة، الذي قدم أول طلب لاستخراج رخصة إنشاء بمخطط ولي العهد (9 - د) بمكة المكرمة.وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد سلَّمت في وقتٍ سابق عدداً من قطع الأراضي لتخصيصها "للإسكان التنموي" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف "الإسكان التنموي" إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.// انتهى //18:44ت م0222