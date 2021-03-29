الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ 20 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على "كأس وجوائز وسيارة " مقدمة من إحدى الشركات وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي،وتكوّن السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 2000متر، وجاءت نتائجه بحصول الجواد "بن همة" لإسطبل غازي الثبيتي على المركز الأول في الشوط الأول المخصص للحصن وأفراس مبتدئة، وفي الشوط الثاني المخصص للأفراس (مفتوح)، فازت بالمركز الأول الفرس "عوديه" لإسطبل غازي الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث (مفتوح مواليد 2017م) بفوز الفرس "بنت وهده" لإسطبل خالد القحطاني بالمركز الأول.وفي شوط الكأس ( الشوط الرابع )، المخصص للحصن وأفراس (مفتوح 4 سنوات فأكثر)، حقق الجواد "خير الأجواد" لإسطبل غازي الثبيتي المركز الأول ، فيما نالت الفرس "عوديه" لإسطبل غازي الثبيتي، جائزة الشوط الخامس ( سيارة ) والمخصص للحصن وأفراس .// انتهى //21:06ت م0267