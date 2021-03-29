جدة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسيقيم نادي جدة الأدبي الثقافي عبر برنامج "زوم" غداً، ورشة بعنوان "كتابة القصة في جامعة ويلسيان".وتأتي الورشة ضمن فعاليات مبادرة ذاكرة الأدب الرقمي إحدى مبادرات النادي في ملتقى مكة الثقافي في نسخته الحالية التي تقام بعنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".وتستمر الورشة ليومين من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساء، وعلى الراغبين بالمشاركة في الورشة من المهتمين إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لنادي جدة الأدبي.// انتهى //21:09ت م0268