واشنطن 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام آخر للتعامل مع الأنشطة الإلكترونية الخبيثة عبر "الإنترنت" التي تشكّل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم: إن الرئيس الأمريكي، قرر تمديد حالة الطوارئ التي فرضت للمرة الأولى في أبريل 2015 م، وفقاً لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع الأنشطة الإلكترونية الضارة التي يقف خلفها أشخاص أو جهات خارجية.// انتهى //21:18ت م0269