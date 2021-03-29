الخرطوم 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي اليوم، المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث ومبعوث الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فاندول حيث قدما التهنئة للبرهان، بمناسبة التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية.وتناول اللقاء بحث مسيرة السلام في السودان، بجانب ملف سد النهضة والتطورات على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.وأبدى المبعوثان الأمريكي والأوروبي استعدادهما للتوسط في قضية سد النهضة.// انتهى //21:23ت م0271