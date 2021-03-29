جدة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين جمهورية مصر العربية بنجاح جهودها في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.وثمن الأمين العام عاليا الكفاءة العالية التي تعامل بها المسؤولون المصريون، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع هذا الحادث وتجاوز الأزمة في أسرع وقت، وتمكّنهم مع إعادة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها.وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الدائمة لجمهورية مصر العربية للحفاظ على انسيابية حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.// انتهى //21:35ت م0272