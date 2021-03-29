القاهرة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالجهود التي بذلتها مصر؛ لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس التي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.وقال العسومي في بيان له اليوم :" إن إعادة تعويم السفينة بأيادٍ مصرية في هذا الوقت القياسي، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات التي أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي ".// انتهى //21:38ت م0274