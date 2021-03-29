واشنطن 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى مكان أو تحديد هوية سليم جميل عياش أحد أعضاء ما يسمى بـ"حزب الله اللبناني" الإرهابي، أو معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية.وأشار البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن عياش الناشط البارز في الوحدة 121 فرقة الاغتيالات التابعة للحزب الإرهابي التي تتلقى أوامرها مباشرة من زعيمها، شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.// انتهى //21:50ت م0277