تونس 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، بمدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" محمد ولد أعمر.وناقش الطرفان خلال اللقاء سٌبل تعزيز العمل المشترك بين المنظمة والمملكة العربية السعودية.واستعرض مدير عام الألكسو، أهمّ المشروعات التي تقوم بها المنظّمة في الوقت الراهن والمرحلة القادمة ومن أبرزها خطّة العمل المستقبلية ( 2023 - 2028 ) والخطة الشاملة للثقافة العربية المحدّثة، ومبادرة مسارات للتدريب والتمكين للّغة العربيّة لفائدة الأطر التّربوية في الدول ذات الاحتياجات الخاصّة "الصومال، وجمهوريةِ القمر المتحدة، وجيبوتي".من جانبه، ثمن السفير الصقر، الدور الذي تقوم به المنظمة وما تسعى إليه من أجل تعميق أساليب التفكير وترسيخ ثقافة التخطيط في عملها المستقبلي.// انتهى //21:52ت م0278