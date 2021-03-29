القاهرة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم، جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة نجاح هيئة قناة السويس والسُلطات المصرية في التعامل الناجح والمثالي مع الحادثة العرضية لجنوح سفينة الحاويات البنمية، وإعادة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.وأشار سفير المملكة لدى مصر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم إلى قيامه بالتواصل مع المسؤولين في مصر، ونقل لهم وقوف المملكة إلى جانب مصر في هذه الأزمة العابرة واستعدادها للإسهام في تقديم أية مساعدات فنية ولوجستية وفق ما تراه، مُشيداً بحسن إدارة السُلطات المصرية لهذه الأزمة التي تمت معالجتها في فترة قياسية بسواعد الكفاءات المصرية.// انتهى //21:56ت م0279