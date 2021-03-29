الأمم المتحدة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه على الرغم من اتخاذ خطوات مهمة لمنع أزمة الديون في جميع أنحاء العالم التي أثارتها أزمة كوفيد- 19، إلا أنها غير كافية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في العديد من البلدان النامية.وحث غوتيريش في موجز السياسيات الذي أصدره اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تحديات الديون والسيولة، مؤكداً أن هناك مخاطرة بعقد ضائع آخر للعديد من البلدان النامية، ما يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد لذلك في عام 2030 بعيد المنال.الجدير بالذكر أن موجز السياسات، المعنون "حلول السيولة والديون للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" الذي قدمه غوتيريش، يقيّم استجابة السياسة العالمية منذ أبريل من العام الماضي، ويقيّم الفجوات والتحديات المتبقية أمام تنفيذها، وكذلك اقتراح تحديثات للتوصيات التي قُدمت العام الماضي في ضوء التطورات التي حدثت خلال الاثني عشر شهراً الماضية.// انتهى //22:30ت م0294