نيويورك 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحل الوحيد طويل الأمد للمعاناة السورية هو من خلال تسوية سياسية وحل دائم للنزاع، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشدداً على أن بلاده تواصل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن لتحقيق هذه الغاية.وأفاد بلينكن، في بيانه الافتتاحي خلال رئاسته جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المنعقدة اليوم، حول الوضع الإنساني في سوريا، أن في سوريا ما يقدر بنحو 13.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، فيما 60 ٪ من السوريين معرضين لخطر الجوع.وقال: إنه يجب على أعضاء مجلس الأمن القيام بإعادة التصريح لجميع المعابر الحدودية الثلاثة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، والتوقف عن المشاركة أو تقديم الأعذار للهجمات التي تغلق هذه المسارات، وتتوقف عن استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين السوريين الذين يحاولون مساعدتهم، مؤكداً أن عودة اللاجئين لسوريا يجب أن تكون طوعية وواعية، ويجب أن تضمن سلامة وكرامة الجميع.// انتهى //22:39ت م0295