الرباط 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسوقع البنك المركزي المغربي والبنك المركزي الهنغاري اليوم، اتفاقية تعاون تروم تعزيز الشراكة بين المؤسستين.وتتضمن الاتفاقية توسيع مجالات التعاون بين المؤسستين، وإيلاء اهتمام خاص للجوانب المتعلقة برقمنة العمليات البنكية المركزية، والابتكار في الخدمات المالية بشكل عام والخدمات البنكية بشكل خاص، إضافة إلى التنسيق فيما يخص إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن الإلكتروني والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.// انتهى //22:43ت م0296