رفحاء 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء 557 جولة ميدانية رقابية خلال شهر مارس، ،شملت المراكز التجارية ومنافذ البيع ،لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك وتوفر السلع الرمضانية .وأكد مدير الفرع يوسف العنزي أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها على مدار الساعة حيث تلقت 141 بلاغًا تمت مباشرتها، ومخالفة 54 منشأة, مشدداً على أهمية تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.ودعت تجارة رفحاء الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" .// انتهى //22:45ت م0297