القاهرة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسحقق منتخب مصر لكرة القدم فوزاً كبيراً على منتخب جزر القمر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون يناير المقبل.بهذه النتيجة تصدّر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، ومنتخب جزر القمر في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وصعد كل منهما من الجولة الماضية، بينما جاء منتخب كينيا ثالثاً برصيد أربع نقاط، وتوجو رابعاً بنقطتين.// انتهى //22:48ت م0299