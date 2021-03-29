الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة جابر الجهني، اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي أندية دوري الدرجة الثانية "عن بعد"، بحضور أعضاء اللجنة ومديرها التنفيذي عبدالعزيز العوجان والمدير التنفيذي لدوري الدرجة الثانية عبدالمحسن الدهيمي.وشهد الاجتماع مناقشة وطرح عدد من الموضوعات والمقترحات من الأندية المشاركة في الاجتماع.وحرصت اللجنة خلال الاجتماع على الإجابة عن الاستفسارات وتوضيح بعض البنود الخاصة بنظام المسابقة والتعريف بها لمسؤولي الأندية.// انتهى //22:51ت م0300