الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسعبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن سعادته بفتح المدرجات للجماهير (الحاصلين على اللقاح) لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه الفلسطيني غدًا.وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد المبذول من جانب سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي أثمر عن صدور هذا قرار، مؤكدا أهمية استشعار الجماهير الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع .// انتهى //23:00ت م0302