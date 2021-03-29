الباحة 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م واسنفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال الربع الأول لهذا العام 2021م، العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي استهدفت المواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين .وأوضح المتحدث الرسمي للفرع بالمنطقة عماد منسي الزهراني أنه استفاد من الدورات الطبية ( 65) مستفيداً ومستفيدة ، واستفاد 110 من ( 9) محاضرات توعوية ، مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى رفع استعدادات منسوبيها ، ونشر الثقافة الإسعافية لدى المواطنين والمقيمين للإسهام في تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة لا قدر الله بما يتوافق مع المعايير العالمية .وبين أن الهيئة تتيح الدورات عن بعد للمواطنين والمقيمين من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للهيئة نظام التدريب، ويوجد عدد من الدورات التخصصية والطبية، وعند انتهاء التدريب يحصل المتقدم على شهادة معتمدة من الهيئة.// انتهى //23:35ت م0309