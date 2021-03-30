أبيدجان 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلن الجيش الأيفواري أمس مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم جنديان ورجل أمن، في هجومين استهدفا مركزين للجيش شمالي البلاد.وأفاد بيان للجيش، أن جنديين قُتلا في هجوم على معسكر في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو شنه حوالي 60 إرهابيا مدججين بالسلاح.وأضاف البيان أن "الهجوم الثاني وقع في بلدة "كولوبوغو"، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزا للشرطة، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن و3 مدنيين، مشيرًا إلى أن القوات الأيفوارية تنفذ عملية تمشيط في المنطقة.// انتهى //00:05ت م0001