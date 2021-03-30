واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستباين أداء مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، عند إغلاق جلسة التداولات أمس.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 3.45 نقطة، أو 0.09 % ليغلق عند 3971.09 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 79.08 نقطة، أو 0.60 %، إلى 13059.65 نقطة.فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 98.49 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 33171.37 نقطة.// انتهى //00:08ت م0002