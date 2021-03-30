ظهران الجنوب 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسنفذت الكلية التقنية للبنين بمحافظة ظهران الجنوب أمس محاضرة عن بعد بعنوان "مسؤوليات وواجبات مهمة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".وتناولت المحاضرة ايجابيات وسلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومسؤوليات الجميع عند استخدامها فيما يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة والواجبات التي يجب على مستخدم هذه الوسائل المهمة القيام بها والالتزام بالضوابط المحددة لاستخدامها ومدى خطورة استخدامها بشكل غير مسؤول.وناقشت إلى جانب ذلك عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية التي يسببها الاستخدام السئ لوسائل التواصل الاجتماعي، والتساهل أو الإهمال أثناء التعامل معها.// انتهى //00:42ت م0006