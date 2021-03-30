طرابلس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، ضرورة تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.وبحسب بيان للبعثة الأممية على موقعها الرسمي أمس " الاثنين" فقد ناقش كوبيش خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه، آخر التطورات في ليبيا والتقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية.// انتهى //01:07ت م0009