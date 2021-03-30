جدة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسعقدت إدارة تعليم الليث اليوم اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية لمشاركة الطلاب والطالبات بتعليم المحافظة في المسابقة الوطنية الرقمية مدرستي تبرمج، والتي أطلقتها وزارة التعليم مؤخراً، بمشاركة اللجنة التنفيذية والمدربين المركزيين المرشحين للمسابقة .واستعرض الاجتماع آلية المسابقة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتفعيل المسابقة في مرحلتيها الأولى والثانية في جميع مدارس بالمحافظة ، وأهمية وضع الآليات المناسبة لدعم وتشجيع وتفعيل المسابقة.وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أهمية المشاركة في المسابقة الوطنية التي تهدف إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، وتعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة البرمجة بين الطلاب والمعلمين.يذكر أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، على مرحلتين المرحلة الأولى خلال شهر شعبان وهي مرحلة ساعة البرمجة باستخدام ( اللبنات/ المركبات ) البرمجية (البلوكس) أو بالكتابة مباشرة بلغة البايثون ؛ للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت ، والمرحلة الثانية من شهر محرم القادم وحتى ربيع الأول وهي مرحلة تصميم المشاريع الإبداعية والابتكارية.// انتهى //01:19ت م0011