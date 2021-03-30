نيامي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسافتتح فخامة رئيس جمهورية النيجر أسوفو محمدو، أمس (الاثنين)، مجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الجامعي للبنات، التابع للجامعة الإسلامية، في النيجر، بحضور دولة رئيس البرلمان سيني عمر، ودولة رئيس الوزراء بروجيني رافيني، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجروان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة النيجرية، وسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية النيجر، وجمع غفير من المواطنين وطالبات الجامعة.// انتهى //01:43ت م0013