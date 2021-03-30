تونس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسدعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهود الإغاثة للاستجابة للاحتياجات الملحة والمتزايدة للشعب السوري.وشدد خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن رفيع المستوى حول الملف الإنساني السوري أمس على ضرورة إقرار خطة تحرك ترتكز على الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في كامل أرجاء سوريا، وعلى إرساء منظومة متكاملة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى محتاجيها بشكل محايد ومتواصل.كما دعا جميع الأطراف إلى تسهيل النفاذ السريع وغير المعرقل إلى المساعدات الإنسانية في أرجاء سوريا كافة وإلى تأمين وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطبية.وجدد الجارندي تأكيد تونس على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري الشقيق ويساعده على إعادة البناء والمضي نحو مستقبل جامع وشامل.// انتهى //02:07ت م0014