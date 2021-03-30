المدينة المنورة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .// انتهى //05:03ت م0017