طوكيو 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36ر15 نقطة أو ما يعادل 05ر0% ليصل إلى 16ر29369 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر21 نقطة، أو06ر1%، ليصل إلى 21ر1972 نقطة.// انتهى //06:27ت م0021