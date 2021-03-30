اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
طوكيو 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36ر15 نقطة أو ما يعادل 05ر0% ليصل إلى 16ر29369 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر21 نقطة، أو06ر1%، ليصل إلى 21ر1972 نقطة.
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