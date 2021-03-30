نيودلهي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 56 ألفا و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 12 مليونا و95 ألفا و855 حالة.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 162 ألفا و114 حالة.// انتهى //07:50ت م0024