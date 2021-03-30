طوكيو 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واساستقر معدل البطالة في اليابان خلال شهر فبراير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 2.9 في المئة.وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم أنه لم يسجل معدل البطالة تغييرا عن المعدل المسجل في شهر يناير الماضي، في حين جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 3 في المئة.كما استقر معدل عدد الوظائف المتاحة بالنسبة لعدد طلبات التوظيف عند مستوى 09ر1 وظيفة لكل طلب، مشابهو لقراءة شهر يناير الماضي، في حين كانت توقعات المحللين عند 11ر1 وظيفة لكل طلب.// انتهى //08:11ت م0025