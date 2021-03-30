واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس افتراضيًا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير.وجرى خلال اللقاء مناقشة أولويات الولايات المتحدة في المنظمة، وأولويات السفير بوزكير للفترة المتبقية من ولايته للدورة الحالية.وأعرب بلينكن، عن استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع رئيس الجمعية العامة والأمم المتحدة.// انتهى //08:18ت م0026