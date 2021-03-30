الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسعقدت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادي بنسخته السابعة عشر افتراضياً، الذي حضره عددٌ من الأعضاء الأساسيين من المهندسين السعوديين المسجلين في نظام الهيئة، وذلك للتصويت على المواضيع المطروحة خلال هذا الاجتماع ومناقشتها، والتي تشكّلت في: التقرير السنوي لعام 2020م، الحساب الختامي لعام 2020م، وتعيين المحاسب الخارجي لعام 2021م.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري حرص الهيئة منذ إنشائها على أن تكون مقامًا للريادة المهنية، من خلال رعاية الوسط الهندسي والسعي لخدمة العاملين فيه وإفادة المهتمين به، مبيناً أن الهيئة لطالما كانت مساهمةً في نهضة الوطن ومشاركةً في تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال البرامج والخطط التطويرية، وفقًا لخطة التحول الإستراتيجي لها.من جهته، قال أمين عام الهيئة المهندس فرحان الشمري: إن الهيئة استمرت في أعمالها دون توقف خلال جائحة كورونا، مستمدةً الدعم من حكومتنا الرشيدة، ومستندةً على جهود أبنائها وبناتها الشباب الحالمين، الذين كانوا خير معينٍ لاستمرار أعمالها، والأساس المتين لمواجهة هذه الجائحة العالمية، التي طالت الأفراد والمؤسسات والحكومات.يذكر أن هذا الاجتماع للجمعية العمومية، حظي بتصويت أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين على المواضيع المطروحة فيه، بعد نقاشٍ مطولٍ وتداولٍ لعددٍ من التفاصيل الواردة فيه من قبلهم، حيث تمت هذه العملية بشكلٍ إلكترونيٍ بالكامل؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تعمل على إصدارها ومتابعتها الجهات المعنية لحسر انتشار فايروس كورونا المستجد COVID-19.// انتهى //09:46ت م0031