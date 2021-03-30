بيروت 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمواقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي أبلغ المسؤولين اللبنانين أنه يتعين عليهم فورًا إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية كما أبلغهم بأن هناك تفكير على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل الضغط على المتسببين في التعطيل.وأخبرت عن نجاح السلطات المصرية في تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي أغلقت قناة السويس بسبب جنوحها وإعلان السلطات عودة حركة الملاحة الدولية في القناة إلى طبيعتها.وعرضت صحف بيروت لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإعادة فتح نقاط عبور أمام المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية التي أغلقت عام 2020.وأنبات صحف لبنان عن إعادة فرنسا فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها 2014 لدواع أمنية.// انتهى //10:49ت م0042