جدة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً، حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يزور سموه محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء .ورفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمهما غير المحدود لصناعة النقل، كما أعرب عن الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عادًا رعاية سموه لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع تتويجاً لجهود أبنائه العاملين في المشروع.وأوضح أن الرحلات التي ستنطلق – بمشيئة الله - بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ .وبين معاليه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته، حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافراً وبسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ، مشيراً إلى أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة بينها احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والاقتصادية.يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينقل المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط مكة والمدينة بطول 450 كيلو متراً .// انتهى //10:55ت م0043