بغداد 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس الأول مع دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, والذي تركز حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.ونوهت بأهمية مبادرة الرياض الخضراء التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة .وعرجت صحف الثلاثاء على الاجتماع الوزاري الثلاثي العراقي المصري الأردني الذي عقد في بغداد أمس تمهيدًا لعقد قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث قريبًا.وبينت أن الاجتماع التحضيري الذي عقده وزراء خارجية البلدان الثلاث " العراق ومصر والأردن" جاء ضمن آليات التعاون المقرة سابقًا, مشيرة إلى المحاور التي تضمنها المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزراء خارجية الدول الثلاث, العراقي فؤاد حسين، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي في ختام اجتماعهم في بغداد أمس.وتطرقت صحف بغداد إلى انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق, مشيرة إلى الإقبال الضعيف على تلقي اللقاح حتى الان, لا سيما في مناطق أطراف العاصمة بغداد، رغم تأكيد وزارة الصحة بأن اللقاحات المستوردة آمنة وفعالة, وأنها لم تسجل أية أعراض جانبية أومضاعفات .وعرجت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية المثير للجدل, مبرزة فشل مجلس النواب المتكرر في التصويت عليه بسبب الخلافات حول عدد من مواده.وتناولت صحف العراق إعلان مجلس القضاء الأعلى أمس اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا, ورفع أسماء رئيسها ونائب الرئيس والأعضاء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.// انتهى //11:06ت م0047