عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل
الثلاثاء 1442/8/17 هـ الموافق 2021/03/30 م واس
حائل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل – بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.
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11:09ت م
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