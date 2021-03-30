حائل 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل –‏‏ ‏بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في ‏الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏ ‏‏// انتهى //‏11:09ت م0049