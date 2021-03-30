الباحة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسقدمت عيادات "تطمّن " في الباحة خدماتها لـ 65735 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأوضحت صحة الباحة أن خدمات عيادة "تطمّن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .يذكر أن عيادات "تطمّن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:13ت م0050