الرباط 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن قرار الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.كما أخبرت الصحف في السياق ذاته عن قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا حتى إشعار آخر في إطار التدابير الوقائية.واهتمت صحف الثلاثاء بالزيارة التي يقوم بها للمغرب وفد عسكري من الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، من أجل بحث التعاون العسكري الثنائي وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين.وتناقلت صحف المغرب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، على أهمية العلاقات الإستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مقابلة مع شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.وتناولت الصحف إعلان هيئة قناة السويس أمس عن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، "إيفر غيفن"، مؤكدة عودة الملاحة عبر هذا المجرى الملاحي.// انتهى //11:21ت م0051