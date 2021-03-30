رام الله 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم حالة الانعقاد الدائم للجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بهدف إقرار القائمة الرسمية للحركة للانتخابات التشريعية القادمة.وأولت اهتمامًا بإقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار، و يقر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية لسد العجز.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، فيما قام مئات المستوطنين باقتحام موقع أثري على قمة جبل عيبال ويقطعون أشجارًا في حارس ،وسلطات الاحتلال تمنع محافظ القدس من دخول الضفة.وتحدثت عن تأكيدات المجلس الوطني الفلسطيني بأن إحياء يوم الأرض كل عام تعبير عن تمسك شعبنا بأرضه، وهي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع و"الصحة" تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بدعم من الصين.ولفتت صحف فلسطين النظر لاستدعاء وزارة الخارجية الفلسطينية أمل جادو سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية التغيير السلبي في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.// انتهى //11:28ت م0052