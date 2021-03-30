الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسافتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي مبنى إدارة القيادة والتحكم بالإدارة العامة للمجاهدين.واستمع اللواء الشدي إلى شرح مفصل عن مكونات المبنى، الذي يحوي على غرفة العمليات المركزية وشعبة الوقوعات والإحصاء وشعبة البلاغات والتوجيه، مطلعاً على أحدث التجهيزات التقنية والتي تسهم في الربط المباشر في الميدان ومتابعة الأعمال "الميدانية" في مناطق مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمجاهدين.// انتهى //11:32ت م0054