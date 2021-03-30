الأحساء 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم غدٍ عبر البث المرئي حفل تخريج الدفعة 42 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء للعام الجامعي 1442هـ، والبالغ عددهم 15573 خريجًا وخريجة من جميع التخصصات والمراحل الجامعية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر حسابات الجامعة الرسمية.وثمن معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الحفل ومشاركته خريجي وخريجات الدفعة الـ 42 فرحتهم الغامرة بالتخرج، مشيراً إلى أن الجامعة تزف كل عام، جيلاً بعد جيل من طلابها وطالباتها إلى سوق العمل ليقدم خلاصة علمه وجهده لبناء مستقبل الوطن الغالي في ظل تطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله".وهنأ الدكتور العوهلي، الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى//12:17ت م0066