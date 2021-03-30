مسقط 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات وتعافي 454 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 88 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 507 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 154.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 158056 حالة والمتعافين 143398 بنسبة تصل إلى 91 % والوفيات 1669 بنسبة 1ر1 %.// انتهى //12:22ت م0067