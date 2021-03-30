سكاكا 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واستستعد أمانة منطقة الجوف لاستقبال شهر رمضان المبارك بحزمة من الإجراءات التي وجه بها أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بأهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة، وتكثيف أعمال النظافة، وحملات الرقابة الصحية، من خلال الجولات الميدانية على نطاق الأمانة والبلديات التابعة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الإجراءات تضمنت متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في مختلف المواقع والمرافق العامة، إلى جانب أعمال صيانة المتنزهات والحدائق العامة وصيانة الألعاب والإنارة والشوارع الرئيسة والأحياء الداخلية.وأكد حرص الأمانة على تسخير جميع الإمكانات والجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك، ومتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.// انتهى //12:40ت م0068