جدة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في مكتب بجدة في فعاليات اليوم العالمي لمرض الدرن للعام 2021م ، من خلال عدد من الأطباء البيطريين لتقديم الإرشادات لمربي الماشية .وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ ، أن مرض السل في الحيوانات يتميز بأعراض تنفسية وهضمية ، مشيراً إلى أنه قد تنحصر أعراض المرض في الهزال فقط ومن هنا تأتي أهمية اختبار المرض بشكل فوري في الحيوانات الحية .وحذّر من تناول الحليب الخام غير المبستر أو المغلي ، والتأكيد على طهي اللحوم جيداً قبل تناولها للوقاية من مرض السل البقري، لافتاً إلى إمكانية انتقاله عن طريق تناول الأعلاف والمياه الملوثة .من جانبها أفادت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بجدة الدكتورة منال مطر الدعجاني أن الفعاليات التي أقيمت بمشاركة عدة جهات تهدف إلى زيادة نشر التوعية بمرض الدرن وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه، إلى جانب إبراز جهود الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة الدرن للقضاء عليه.// انتهى //12:42ت م0069