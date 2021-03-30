الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه أمس ، مدير عام إدارة التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي.وجرى خلال اللقاء الحديث عن الجهود التي قامت بها وزارة التعليم في المنطقة للتحذير من الأفكار المتطرفة والجماعات المنحرفة، وكذلك البرامج التوعوية التي تقام للطلاب والطالبات.// انتهى //12:43ت م0070