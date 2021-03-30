الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، معالي وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو وذلك بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض .وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب، إلى جانب آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك .وأشاد معالي الأمين العام بجهود معاليها في تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية جنوب أفريقيا.// انتهى //12:46ت م0071