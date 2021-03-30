الجزائر 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن الجزائر تواجه تحديات كبرى من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، مبرزاً أن ذلك يتطلب إحداث قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية، ليصبح مرتكزاً على العنصر البشري ويتدارك مسار التطور الاقتصادي العالمي في القرن 21.وتطرقت إلى قيام وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أمس، بزيارة رسمية إلى إسبانيا، مبينة بأن هذه الزيارة جاءت في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة 2002 معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.ونقلت تأكيد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى في المجتمع الدولي ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لدعم دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الرحيل الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.وتناولت صحف الثلاثاء إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.// انتهى //12:47ت م0073