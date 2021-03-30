جنيف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسريع الاستجابة لتقديم الدعم والمساعدات للاجئي الروهينجا في بنجلاديش ، بعد الحريق الذي دمر المخيمات وممتلكات اللاجئين في 22 مارس الجاري.وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش إن مخيم كوتوبالونج بالوخالي الذي احترق كان يأوي 600 ألف لاجئ وهو أكبر مخيم في العالم ، وقد دمر الحريق أكثر من 9500 مأوى ، و1600 من مرافق البنية التحتية الضرورية للعمليات اليومية ، بما فيها مستشفيات ومراكز تعلم ونقاط توزيع المساعدات ومركز التسجيل ، بالإضافة إلى الآلاف من مواد الإغاثة .وأوضح أن المفوضية قدمت الإمدادات الطبية في المناطق المتضررة ، وتأسيس وتجهيز فرق طبية متنقلة لتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين ، وقدمت الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 4 الآف لاجئ .كما نشرت موظفيها في نقاط توزيع الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي لتسهيل إصدار وثائق تسجيل بديلة للاجئين الذين فقدوا وثائقهم في الحريق .وقدمت المفوضية الدعم للمنظمة الدولية للهجرة لتنسيق الاستجابة على الأرض لضمان الوصول العادل للحماية والخدمات والمعلومات ومساعدة الأسر الضعيفة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة بالإضافة إلى إزالة الأنقاض ، وعقد جلسات توعية للحماية من مخاطر الاتجار في البشر والإسعافات الأولية وغيرها ، وكذلك توفير المياه الصالحة للشرب والمراحيض وإعادة بناء البنية التحتية الرئيسيّة.ودعت المفوضية لتوفير 294،5 مليون دولار لتمويل الاستجابة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش .// انتهى //13:07ت م0079